Москва, , 17:07 — REGNUM

В июле 2019 года стоимость продуктов «с поправкой на сезонность» возросла на 0,3% после снижения этого показателя месяцем ранее. Об этом сообщается в специальном аналитическом материале на сайте Центрального банка России.

Колебания продовольственной инфляции обусловлены в основном изменениями цен на плодоовощную продукцию. Так, в июле из-за прохладной погоды во многих российских регионах данная категория товаров подорожала на 0,8% после резкого снижения цен месяцем ранее.

По данным Центробанка России, существенно повысилась стоимость помидоров и огурцов.

«Овощи «борщевого набора», по оценке, подешевели (с учетом сезонного фактора). Месячный темп прироста цен группы продуктов питания без учета плодоовощной продукции составил 0,3% (как в период с февраля по июнь текущего года за исключением мая). Годовая продовольственная инфляция в июле не изменилась и составила 5,5%. Годовой темп удорожания плодоовощной продукции увеличился до 5,4%, после падения в июне», — отмечено в документе.

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