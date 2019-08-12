Вильнюс, , 17:00 — REGNUM

В порт Клайпеды сегодня, 12 августа, зашёл на разгрузку уже второй в августе газовоз с партией сжиженного газа из российского Высоцка, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Партию доставила российская компания «Новатэк».

Традиционно в администрации порта и компании Klaipėdos nafta, которая является оператором клайпедского СПГ-терминала «Независимость», не поясняют, для кого предназначен доставленный груз. Неофициально считается, что его доставляют по заказу завода по производству азотных удобрений Achema, который является самым крупным коммерческим потребителем газа в Литве. В компании также не комментируют, у кого закупают газ для своих нужд.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Литва арендует СПГ-терминал у Hoegh LNG, а строительство заказывала ради избавления от «энергетической зависимости» от Газпрома. СПГ-терминал заказали с расчётом использования всеми тремя странами Прибалтики, однако Латвия и Эстония не стали покупать дорогой газ из литовского СПГ-терминала, предпочитая покупать дешевле из России. В итоге в 2018 году баланс покупок газа и в Литве вновь вернулся в пользу Газпрома, а СПГ-терминал работал в полухолостом режиме.