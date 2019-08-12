Вильнюс, , 16:54 — REGNUM

В Литве коммерческие банки постепенно отказываются от использования банкоматов, а только за один год их количество сократилось на 20%. Об этом сегодня пишет литовский портал 15min.lt. Если в 2011 году в Литве работало около 1600 банкоматов разных банков, то в 2019 году их всего 907. При этом в банках уверяют, что это якобы естественный процесс, а банкоматы ожидает судьба уличных таксофонов — якобы в настоящий момент деньги с банковской карты можно обналичить в кассах супермаркетов, терминалах лотерей и так далее.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, в Литве банковские учреждения по распоряжениям властей сужают возможность для жителей пользоваться наличными деньгами и стимулируют население, часто запретительными мерами, использовать только безналичный расчёт, который властям легче контролировать в так называемой борьбе с «теневой экономикой».

Банки ввели ограничение по снятию наличных средств, обозначив «потолок» суммы, в случае превышения которого банк начинает снимать проценты за обналичивание, даже если человек просто хочет снять всю свою честно заработанную зарплату, которая выше введённого потолка.

После этого по всей Литве резко сократилось количество банкоматов, которые не только обналичивают средства, но и принимают деньги — таким образом ограничили возможность пополнения банковских счетов из доходов, полученных наличными деньгами. Параллельно с этим власти резко снизили потолок покупок товаров и услуг за наличные средства.

Затем был введён запрет на пополнение счёта кредитных банковских карт наличными через оставшиеся банкоматы, которые работают в том числе и на приём денег.

Власти мотивируют эти и подобные меры необходимостью контролировать операции граждан, которые полностью видны при безналичной оплате, а налоговая служба имеет доступ, чтобы задавать вопросы о происхождении денег при той или иной покупке при безналичном расчёте, чем активно пользуется. При этом не государство должно доказать, что у человека не было возможности оплатить дорогостоящую покупку или услугу, а сам человек детально письменно аргументировать, приложив документы, что у него была необходимая сумма денег для покупки тех или иных товаров или услуг. Иногда налоговая служба требует объяснить происхождения средств суммируя все расходы по безналичной оплате жителя при банальных тратах в магазине, утверждая, что они явно превышают месячный доход такого жителя. Для подстраховки от таких претензий некоторые жители ведут собственную бухгалтерию, сохраняя чеки после любой покупки, которые налоговая служба может потребовать представить во временном промежутке в пять лет. Даже если это была покупка по банковской карте пиццы в пиццерии четыре года назад.