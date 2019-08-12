Киров, , 16:51 — REGNUM

В рамках проверки исполнения обязательств по соглашениям о реализации приоритетных инвестиционных проектов, заключенных в 2010—2017 годах, эксперты регионального отделения ОНФ в Кировской области выявили ряд нарушений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе организации.

По условиям соглашений предприниматели получают налоговые льготы, но в то же время обязуются создавать инфраструктуру деревопереработки.

По данным минлесхоза Кировской области, налоговые платежи компаний, реализующих инвестпроекты кардинально отличаются. Так, ООО «ВФК» за каждый кубометр заготовленной древесины заплатило в консолидированный бюджет региона 603,86 рубля. А ООО ПКП «Алмис» — лишь 14,79 рубля с кубометра.

Причём эксперты отметили, что «Алмис», которое работает в Слободском районе региона, обязалось построить несколько цехов деревообработки несколько лет назад. При выезде на место эксперты ОНФ никаких новых сооружений не обнаружили — чистое поле и недострои вместе складов, линии сортировки и сушильного комплекса.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по факту ущерба лесному фонду РФ при реализации проекта по модернизации лесоперерабатывающего завода ООО ПКП «Алмис» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»).

По версии следствия, для реализации проекта заранее были выбраны и переданы ООО в долгосрочную аренду без проведения аукциона участки земли с указанным ежегодным объемом заготовки древесины. С 2015 по 2018 год руководство предприятия направляло в минлесхоз региона отчеты об инвестициях в проект, не соответствующие действительности. Объем инвестиций завышался. Ущерб лесному фонду оценивается в 64 млн рублей.

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