Эстонская Республика, , 16:50 — REGNUM

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме, как и другие главы МВД всех стран-членов Евросоюза, получил письмо от министра миграции, внутренних дел и гражданства Кипра Константиноса Петридеса с просьбой принять у себя дополнительно беженцев и мигрантов, сообщает Postimees.

Из письма кипрского министра следует, что в первом полугодии 2019 года на островное государство Кипр прибыли и попросили убежища почти 7000 человек, а количество нерассмотренных заявок увеличилось до 15 000.

Так как страны ЕС не нашли единого подхода в решении миграционного кризиса, Кипру необходима немедленная помощь по размещению беженцев. К чему Петридес и призывает в своем письме, направленному к уполномоченным представителям стран-членов ЕС.

На данный момент Postimees не располагает комментарием от министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме по поводу данного письма-обращения.

Читайте также: В Эстонии решают, сколько и каких мигрантов принимать

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ежегодно МВД Эстонии предлагает правительству принять определенное количество человек в рамках миграционной квоты, которая составляет 0,1% постоянного населения страны. Так, в 2019 году она составила 1315 человек, а в 2018 году 1317 человек.