Москва, , 16:36 — REGNUM

Годовая инфляция в июле 2019 года продолжала снижаться. Об этом сообщается в информационно-аналитическом докладе на официальном сайте Центрального банка России.

Так, в июле значение годовой инфляции составило 4,6%, что на 0,1% ниже показателей июня 2019 года. В документе объяснили изменения снижением темпов прироста тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

При этом годовая продовольственная инфляция по сравнению с предыдущим месяцем не изменилась. Однако возросли годовые темпы удорожания непродовольственных товаров из-за динамики цен на моторное топливо.

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