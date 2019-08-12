Исламабад, , 16:13 — REGNUM

Индонезийско-пакистанское соглашение о преференциальной торговле (IP-PTA) будет расширено до соглашения о торговле товарами между Индонезией и Пакистаном (IP-TIGA), сообщает информационное агентство Antara.

Глава департамента двусторонних связей министерства торговли Индонезии Ни Маде Аю Мартини в Исламабаде (Пакистан) провела переговоры с представителем министерства торговли Пакистана Шафиком Шахзадом. Сторонам удалось доработать техническое задание в качестве руководства для следующих переговоров.

«Делегации считают, что расширение соглашения укрепит двусторонние отношения между Индонезией и Пакистаном», — отметила Ни Маде Аю Мартини.

Известно, что соглашение о преференциальной торговле предусматривает предоставление специальных тарифов по ряду товаров, которые ранее были согласованы двумя странами. Новое соглашение будет охватывать всю продукцию Индонезии и Пакистана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди заявила, Индонезия и Мозамбик заключат договор о преференциальном торговом соглашении в 2019 году.

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