Новосибирск, , 16:07 — REGNUM

Затраты на выборы мэра Новосибирска из городского бюджета составят 96,6 млн рублей. Только на систему видеонаблюдения и электронные устройства для подсчёта голосов будет потрачено 17,5 млн рублей. Такие цифры изданию «Континент Сибирь» озвучил заместитель председателя городской избирательной комиссии Андрей Голомазов.

Выборы Новосибирск Иван Шилов © ИА REGNUM

Он уточнил, что системами видеонаблюдения будут оснащены 552 участка (почти 90%) и десять ТИКов. Электронные устройства подсчёта голосов установят на 312 избирательных участках.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы мэра города Новосибирска состоятся 8 сентября. Полномочия действующего мэра истекли в апреле 2019 года. Избирком зарегистрировал 17 кандидатов.

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