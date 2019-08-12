Новосибирск, 12 августа 2019, 16:07 — REGNUM
Затраты на выборы мэра Новосибирска из городского бюджета составят 96,6 млн рублей. Только на систему видеонаблюдения и электронные устройства для подсчёта голосов будет потрачено 17,5 млн рублей. Такие цифры изданию «Континент Сибирь» озвучил заместитель председателя городской избирательной комиссии Андрей Голомазов.
Он уточнил, что системами видеонаблюдения будут оснащены 552 участка (почти 90%) и десять ТИКов. Электронные устройства подсчёта голосов установят на 312 избирательных участках.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы мэра города Новосибирска состоятся 8 сентября. Полномочия действующего мэра истекли в апреле 2019 года. Избирком зарегистрировал 17 кандидатов.
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