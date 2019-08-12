Симферополь, , 16:04 — REGNUM

С 2014 года в Крыму отремонтировали более 950 километров дорог, однако качество работы подрядчиков вызывает нарекания. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил глава РК Сергей Аксёнов.

«По дорожному строительству: конечно, есть успехи, есть и неудачи в той части, что качество работы подрядчиков зачастую вызывает нарекания, надо мягко сказать», — констатировал чиновник.

Он также сообщил, что до 2024 года будет отремонтировано ремонтом и капремонтом ещё две тысячи километров дорог, на ремонт из федерального бюджета направят 17,5 миллиарда рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, московская компания «Центродорстрой» станет единым подрядчиком ремонта всех дорог в Крыму. Контракт с исполнителем будет заключен с 2020 до 2024 года.

Об этом: В Крыму нашли единого подрядчика ремонта дорог