Оренбург, , 15:15 — REGNUM

В Оренбургской области реализуется 51 проект строительства жилья, из них пять — по новой схеме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минстрое региона.

По словам и.о. заместителя министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбуржья Ольги Мищеряковой, в регионе переход на новые правила состоялся относительно безболезненно. На прогнозные показатели по вводу многоквартирного жилья он не повлиял.

«Есть четкое понимание, строительство каких объектов будет завершаться по старым правилам, а какие — с применением нового механизма», сказала она.

Напомним, с 1 июля 2019 года в России действуют новые правила строительства жилья. В Оренбуржье решено 46 проектов реализовывать по старой схеме.

На сегодняшний день, в регионе работает 24 застройщика, они возводят 607 квадратных метров жилья. С привлечением средств дольщиков реализуют проекты по 3393 договорам. В Оренбуржье уже открыто 186 счетов эскроу на 354 млн рублей в ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ».

Активную работу с застройщиками региона ведут четыре банка — ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», ОАО «Альфа-Банк», ПАО «Промсвязьбанк». Добавим, из 96 уполномоченных банков (включенных в список ЦБ РФ) на территории Оренбуржья имеются подразделения 21 банка.

По данным регионального минстроя, в 2019 году в Оренбургской области должны ввести в эксплуатацию 920 тыс. квадратных метров жилья, что составит 101% к уровню 2018 года.