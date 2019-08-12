Ростов-на-Дону, 12 августа 2019, 15:16 — REGNUM

Около 140 млн пассажиров воспользовались услугами общественного транспорта в Ростове-на-Дону. В среднем автобусы перевозят по 777 тыс. человек в день, что на 2,8% больше, чем годом ранее. Эти данные за первые шесть месяцев 2019 года подвели специалист Ростовстата, передаёт ИА REGNUM.

Адливанкин Самуил Яковлевич. Трамвай Б. 1922
Адливанкин Самуил Яковлевич. Трамвай Б. 1922

Рост объёма пассажирских перевозок статисты связывают с проведением транспортной реформы, «в рамках которой были добавлены новые маршруты, отдельные частично поменяли направление, на некоторых изменился класс вместимости транспорта».

ИА REGNUM напоминает, что горожане в большинстве своём были возмущены теми изменениями, которые последовали после проведения транспортной реформы. Это стоило должности нескольким чиновникам как городской администрации, так и регионального правительства. Регулярный мониторинг регулярно выявляет десятки нарушений, которые допускают перевозчики.

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