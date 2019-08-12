Туркменбаши, Туркмения, , 15:05 — REGNUM

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поблагодарил президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова за успешное проведение первого Каспийского экономического форума, сообщается на сайте правительства РФ.

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«Все условия для форума прекрасные. Я уверен, что и у моих коллег — руководителей делегаций, премьер-министров, глав правительств сопредельных государств такие же ощущения.

Уверен, что посыл, который был дан здесь, будет и дальше сохраняться во время проведения подобных форумов в других странах», — сказал Медведев в ходе встречи с туркменским лидером.

В свою очередь Бердымухамедов выразил огромную благодарность Российской Федерации за поддержку в проведении форума на берегу Каспийского моря.

«Хочу отметить важность проведения и первого форума, и выставки. На ней заключены сделки по закупке, продаже товаров тех или иных производств, в том числе и российского производства на сумму до $100 млн», — отметил глава Туркмении.

Как сообщало, 12 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял участие в первом Каспийском экономическом форуме в г. Туркменбаши (Туркмения).

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