Кемерово, , 15:00 — REGNUM

В Кемеровской области изменился размер ежемесячной доплаты к пенсии шахтеров-ветеранов. С 1 августа он составляет 4 тысячи рублей, сообщили ИА REGNUM совете народных депутатов региона.

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В совете уточнили, что сумма пересматривается каждые три месяца. Для каждого получателя она устанавливается индивидуально. Размер доплаты расчитывается по специальной формуле и зависит от среднемесячного заработка работника, стажа и суммы взносов, поступивших в бюджет пенсионного Фонда от организаций угольной промышленности.

Сегодня такую ежемесячную доплату к пенсии получают почти 28 тысяч кузбасских шахтеров-ветеранов. Право на её получение имеют те, кто работал в организациях угольной промышленности на подземных и открытых горных работах по добыче угля и сланца и на строительстве угольных (сланцевых) шахт.

Отметим, что в мае средний размер доплаты был увеличен на 720 рублей и составил 4 176,59 рублей.