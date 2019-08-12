Казань, , 14:54 — REGNUM

В Татарии приступили к реконструкции мостового перехода через реку Свиягу на федеральной трассе М-7 «Волга». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», проект предполагает строительство дополнительного мостового перехода и реконструкцию существующего моста 1996-го года постройки.

Стоимость масштабного проекта оценивается в 5 млрд 023 млн рублей. В том числе в 2019 году будут выполнены работы 400 млн рублей. Объект планируется запустить в 2023 году.

Новый мостовой переход будет протяженностью 379,2 погонных метра. Его построят на свайном основании из монолитного железобетона, смонтируют металлическое пролетное строение общим весом 2700. Подходы к мостам будут расширены до четырёх полос, с устройством разворотных петель и скотопрогона. Также планируется устройство 30 водопропускных труб, очистных сооружений. На подходах будут установлена автоматизированная система управления безопасности дорожного движения, оповещения и информирования населения, комплекс системы охранно-пожарной сигнализации и телевизионного наблюдения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Татарии начали реконструировать 17-километровый участок федеральной трассы от границы Чувашии до деревни Исаково Зеленодольского района. Работы планируется завершить в 2022 году, на это предусмотрено более 5 млрд рублей.

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