Тула, , 14:51 — REGNUM

Представления тульским сельхозкомпаниям, по вине которых погибли пчёлы, внесла природоохранная прокуратура после обращения ОНФ, сообщила пресс-служба реготделения 12 августа.

Массовая гибель пчёл была зафиксирована в деревне Красное Кимовского района и селе Архангельское Чернского района Тульской области, в причастности заподозрили местные сельхозпредприятия, которые обрабатывали поля химикатами.

«Уже пару лет как я начал замечать, что в окрестностях нашей деревни Красное пропали дикие пчелы. Сначала их стало меньше, потом исчезли вовсе. Здесь вокруг растет много лип, яблонь, раньше во время цветения стоял гул — так много было пчел. А теперь — тишина», — рассказал владелец пасеки из деревни Красное.

По данным ОНФ, два года назад у местного сельхозпредприятия сменился хозяин, который стал активно выращивать рапс и обрабатывать поря агрессивными химикатами. В результате на пасеке в деревне Красное из 30 пчелиных семей на сегодня выжило лишь три. Аналогичная ситуация в селе Архангельском Чернского района, где на пасеке в этом году погибло почти 40 пчелосемей. В гибели насекомых винят фермеров — по словам хозяина пасеки, поля обрабатывают сильными ядохимикатами.

После проверки природоохранной прокуратуры и Роспотребнадзора выяснилось, что двух наименований химикатов, которые использовали аграрии при обработке полей в этом сезоне, нет в перечне разрешенных. Кроме того, агропредприятия забыли предупредить жителей об обработках. Прокуратура внесла представления.

Как сообщало ИА REGNUM, массовая гибель пчёл от ядохимикатов в этом году была зафиксирована в целом ряде регионов. Ранее суд в Орловской области вынес решение о взыскании с фермера в пользу пострадавшего пасечника более полумиллиона рублей за погибших пчёл.