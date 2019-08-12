Кишинёв, 12 августа 2019, 14:51 — REGNUM
Проверки молдавских производителей фруктов и овощей, которые хотят возобновить поставки в Россию, начала 12 августа делегация Россельхознадзора. Об этом рассказал советник президента Молдавии по агропромышленному сектору Ион Пержу, сообщает молдавский портал Noi.md.
Группа из 11 фитосанитарных инспекторов будет находиться в Молдавии до 24 августа. Прислать в страну российских специалистов попросил глава государства Игорь Додон. Они проверят возможности производства и экспорта молдавских фермеров.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия ограничила приём молдавской сельхозпродукции в 2014 году, после подписания Кишинёвом соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли с Евросоюзом. С 2016 года Россельхознадзор постепенно разрешает поставки, контролируя их и проверяя наличие договоров с импортерами в России.