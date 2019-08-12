Туркменбаши, Туркмения, , 14:45 — REGNUM

Можно попытаться совместить и черноморское и каспийское измерение. Об этом сегодня, 12 августа, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с премьер-министром Болгария Бойко Борисовым на полях первого Каспийского экономического форума в г. Туркменбаши (Туркмения), сообщается на сайте правительства РФ.

Бойко Борисов и Дмитрий Медведев Government.ru

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По его словам, особенно будет выгодно, если это приносит дивиденды обоим государствам и народам России и Болгарии.

В свою очередь Борисов отметил, что Каспийский регион располагает огромными возможностями. А Болгария по ту сторону Чёрного моря — как бы вход в европейский континент.

«Торговые отношения России и Болгарии развиваются в более широком плане — это железнодорожный транспорт, автомобильное сообщение, морской транспорт, хабы. Всё это предполагает наличие огромных возможностей», — считает Борисов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял участие в первом Каспийском экономическом форуме в г. Туркменбаши (Туркмения).

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