Оренбург, 12 августа 2019, 14:42 — REGNUM
Суммарная задолженность физических и юридических лиц востока Оренбургской области за потребленную электроэнергию составила 1,1 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM региональном центре стратегических коммуникаций в Оренбурге.
Львиная часть задолженности приходится на предприятия — 900 млн рублей. Возглавляет антирейтинг таких должников — ООО «Водоканал города Орска», чья задолженность 125 млн рублей.
Долги населения составляют около 200 млн рублей. Энергетики, добиваясь погашения долгов, прибегают таким мерам, как обращение в суды, арест имущества, отключение света.