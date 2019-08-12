Москва, , 14:36 — REGNUM

Суммарный объём добычи нефти предприятиями «Лукойла» в первой половине 2019 года составил 43,4 млн тонн, что на 1,3% выше показателя в аналогичном периоде прошлого года. Об этом говорится в отчёте о предварительных производственных результатах компании.

Добыча нефти. Россия

Показатель учитывает объём нефти, добываемый на иракском месторождении Западная Курна-2.

«Рост добычи углеводородов в основном связан с развитием газовых проектов в Узбекистане, а также с увеличением добычи нефти в России в связи с изменением параметров внешних ограничений объемов добычи российских компаний», — говорится в сообщении.

Вместе с тем добыча газа на предприятиях «Лукойла» за полгода составила 17,4 млрд куб. м, что на 8% больше по сравнению с результатом, показанным в январе-июне 2018 года. Основным фактором роста добычи газа стало развитие проектов в Узбекистане.

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