Чебоксары, , 14:34 — REGNUM

В Чувашии в рамках дела о банкротстве ООО «Чулочно-трикотажная фабрика» (ЧТФ) подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности одного из учредителей общества Владимира Ермолаева. С него требуют взыскать через суд около 72 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на судебный документ.

Согласно документу, конкурсный управляющий подал заявление в Арбитражный суд Чувашии «о привлечении контролирующего деятельность ООО «Чулочно-трикотажная фабрика» лица (генерального директора, учредителя) Ермолаева Владимира Федоровича к субсидиарной ответственности по обязательствам должника». Речь идёт о сумме в размере 71 841 552 рублей 56 копеек.

Дата судебного заседания пока не назначена.

Отметим, что на 15 августа назначено собрание кредиторов ЧТФ, на которое вынесено четыре вопроса. Помимо отчёта конкурсного управляющего, будет рассмотрен вопрос ремонта сетей водоснабжения и отопления для ООО «Спецстрой», планируется избрать представителя собрания кредиторов с правом подписания мирового соглашения и заключить мировое соглашение.

Как сообщало ИА REGNUM, процедура банкротства была введена в отношении чулочно-трикотажной фабрики в феврале 2018 года, в сентябре прошлого года Арбитражный суд Чувашии суд признал общество признано несостоятельным (банкротом). На тот момент одним из наиболее крупных кредиторов являлся Сбербанк: на июль 2018 года в реестр было включено требование в размере 239,65 млн рублей долга «как требование, обеспеченное залогом имущества должника». В мае 2019 года отмечалось, что установлены требования кредиторов с общей суммой около 311,5 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ, учредителями ЧТФ являются Владимир Ермолаев (доля 0,1961%) и ООО «СУОР» (доля 99.8039%). В свою очередь, учредителями ООО «СУОР» являются Владимир Ермолаев (доля 81,13%) и ООО «Агрохолдинг «Юрма» (доля 18,87%).

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