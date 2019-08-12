Туркменбаши, Туркмения, , 14:30 — REGNUM

Каспийский регион должен развиваться по нескольким основным направлениям: транспортная инфраструктура, высокотехнологичные производства, стимулирующие меры для инвесторов, уникальные туристические продукта, заявил сегодня, 12 августа, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на первом Каспийском экономическим форуме в г. Туркменбаши (Туркмения), сообщается на сайте правительства РФ.

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Первое. В развитии транспортной инфраструктуры поставлена амбициозная цель — товарооборот увеличить, по сути, кратно.

За последние несколько лет начинают поэтапно работать участки международных транспортных коридоров. Развиваются портовые мощности.

Транзитные перевозки сегодня — это большие деньги, за которые идёт жёсткая конкуренция. Чтобы привлечь на транскаспийские маршруты максимальный объём транзитных грузов, нужно сообща вписывать национальные портовые мощности в евразийские транспортно-логистические цепочки.

Одно из таких перспективных направлений — это международный транспортный коридор «Север — Юг».

Второе. Развитие несырьевых секторов, которые должны стать новыми точками роста в Каспийском регионе.

Для того чтобы высокие технологии стали частью повседневной жизни, правительствам прикаспийских государств, нужно активнее работать с инвесторами.

Третье. Кроме торговли и инвестициях, нельзя забывать, что Каспийское море — это в первую очередь уникальный водоём с хрупкой экосистемой. От состояния этой экосистемы зависит качество жизни миллионов граждан. Это третье важное направление взаимодействия стран «каспийской пятёрки».

«Все крупные проекты на Каспийском море должны проходить тщательную и беспристрастную экологическую экспертизу с участием специалистов всех прикаспийских стран», — отметил Медведев.

Как сообщало, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что по экспертным оценкам, Каспийское побережье может принимать не менее 1 млн млн туристов ежегодно, то есть значительно больше, чем сейчас.

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