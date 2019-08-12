Кемерово, , 14:27 — REGNUM

На подготовку кемеровских школ к новому учебному году из всех видов бюджетов выделено более 500 млн рублей. Норматив субвенции на одного школьника составил 802 рубля, сообщили ИА REGNUM в администрации Кузбасса.

Укомплектованность школьных библиотек за счет средств субвенции составила 440 тыс. учебников на 163 млн рублей. Для сравнения, в 2018 году — почти 258 тыс. учебников на 120 млн рублей.

По словам заместителя губернатора региона Елены Пахомовой, на сегодня принято 96% образовательных организаций. Системой видеонаблюдения к 1 сентября будут обеспечены 1 613 школ области, системой контроля и управления доступом (турникеты, электромагнитные замки на дверях и калитках) — 1 182 учреждения. Все они обследованы на антитеррористическую защищенность.

С 1 сентября для молодых педагогов Кемеровской области установлена ежемесячная стимулирующая выплата — 7 тыс. рублей и доплата в размере 5 тыс. рублей — педагогам-наставникам. Ежемесячный размер выплаты за классное руководство увеличен до 3 тыс. рублей.

Отметим, что с 2020 года в Кузбассе начнёт действовать федеральный проект «Земский учитель». В рамках проекта учителям, которые переедут работать в сельскую местность региона, выплатят по 1 млн рублей из федерального бюджета.

На территории Кузбасса открыты 686 школ, в которых обучаются 309,4 тыс. детей.