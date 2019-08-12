Москва, , 14:12 — REGNUM

Если все внешнеторговые споры в мировой экономике и, в частности торговая война между США и Китаем, будут продолжаться, а темпы роста всех основных экономик действительно будут снижаться, то это эволюционно может привести к новой волне суверенного протекционизма по всему миру, что в свою очередь может стать повторением мировых валютных войн в начале прошлого века, приведших к экономическим предпосылкам Второй мировой войны, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

По его мнению, внешнеторговая сделка для Вашингтона нужна по причине не только дальнейшего подтверждения своей гегемонии в экономике и политике, она нужна и для реализации предвыборного плана Дональда Трампа по формированию «новой великой Америки», но мир уже несколько изменился, и не все страны мира с восторгом «смотрят в рот Вашингтону», в надежде на очередной транш от МВФ.

«Отстающий от новых переговоров Дональд Трамп и не только он, приведут к снижению экономической активности по всему миру, а с учётом того факта, что США всё ещё на данный момент являются ведущим монетарным центром мировой экономики, замедление в переговорах приведёт к охлаждению мировых рынков капитала и сырья, в данном случае не только нефти, и как следствие, увидим общий тренд на торможение экономической активности, по причине недоговоро-способности текущей администрации США и её политической элиты», — пояснил Блинов.

Разрыв в сальдо внешнеторгового баланса США на фоне катастрофического роста государственного долга страны, и при этом присутствующее стремление любыми методами привести американскую экономику в абсолютные лидеры вопреки здравому смыслу и текущим реалиям жизни, могут просто поставить крест на экономическом и политическом господстве США.

А это уже не только рецессия в экономике США, это практически то, что послужило спусковым крючком для политического кризиса всего мира, который произошёл после событий в Сараево в начале XX века.

«Если это действительно так, то отсутствие внешнеторговой сделки с КНР для США может стать вообще самой жирной точкой в мировой истории Америки, и возможно может стать отправной точкой для более серьёзных последствий для всего мира», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, инвестиционный банк Goldman Sachs предрёк США рецессию из-за торговой войны с Китаем.

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