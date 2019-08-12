Москва, , 14:06 — REGNUM

В июле 2019 года объём вторичного российского авторынка легковых машин составил 492,4 тыс. штук, что на 5,4% больше результата июля 2018 года. Об этом 12 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».

С января по июль 2019 года рынок легковых автомобилей достиг почти 3 млн единиц (-0,4%).

Самым перепродаваемыми автомобилями в России по итогам июля стали машины отечественного бренда Lada. За месяц объем вторичного рынка вазовских машин достиг 122,4 тыс. единиц. Это на 3,2% больше, чем год назад.

На втором месте в рейтинге расположились машины японской компании Toyota — 54,7 тыс. авто (+4,2%). Тройку лидеров замыкает ещё один японский бренд — Nissan. За июль было реализовано 27,6 тыс. автомобилей данной марки (+6,2%).

Четвёртое и пятое места заняли соответственно Hyundai (26 тыс. ед.) и KIA (24,5 тыс. ед.).

Напомним, с января по июнь 2019 года на автомобильном рынке Москвы было перепродано на 12% меньше легковых машин с пробегом, чем за аналогичный период 2018 года.

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