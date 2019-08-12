Москва, , 13:53 — REGNUM

Экономика Украины находится в ситуации сложнейшего выбора, и есть сомнения, что она может рухнуть, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

«Очевидно, что при сохранении курса на евроинтеграцию, для выхода на сравнимый конкурентный уровень с другими странами ЕС, потребуются десятилетия планомерного социально-экономического развития в режиме жесткой экономии.

При этом даже если такую планомерность удастся удержать, нет, и не может быть никаких гарантий, что внешняя конъюнктура сохранит актуальность взятого курса», — отметил эксперт.

Альтернативой мог бы стать разворот на восстановление экономических связей с Россией и вхождение в ЕАЭС. И вроде бы в краткосрочной перспективе это могло бы помочь украинской, да и российской экономике добавить в копилку 1−2% прироста в год. Но краткосрочный позитив во все необязательно конвертируется в позитив долгосрочный и это, пожалуй, ключевой момент для Украины.

«Возникающая в случае разворота связь украинской экономики и российской, подразумевает, что именно от России, и ее экономического курса будут зависеть перспективы развития Украины. А здесь, к сожалению, России похвастаться не чем, все, что у нас есть на концептуальном уровне это нацпроекты и заметно менее емкий, чем европейский потребительский рынок.

Можно к выгодам сотрудничества отнести дивиденды от транзита газа и какие-то скидки по цене, но это скорее касается сохранения текущей ситуации, а не совместных перспектив динамичного развития», — пояснил Быков.

И не стоит забывать, что происходит это все в ситуации серьезной трансформации системы мирового хозяйства, итогов которой предугадать практически невозможно. А это значит, что и инвестиционная активность, на которую так рассчитывает новый президент Украины, будет в ближайшие годы снижаться. Поэтому опираться придется исключительно на собственные силы, которых, к сожалению, на текущий момент недостаточно.

«Это практически весь представляющийся набор экономических опций для улучшения отношений с Россией, но пока без перспектив долгосрочного динамичного развития, или постепенное затягивание поясов в попытке стать лучше европейцев.

Что выберет Украина после президентских выборов, в открывшемся до конца 2020 года окне возможностей, скоро будет видно, а до этой развилки, учитывая глобальные тенденции, очень вероятно, что украинская экономика будет постепенно замедляться», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон заявил, что в ближайшие три-пять лет экономика Украины может рухнуть.

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