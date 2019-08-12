Волгоград, , 13:44 — REGNUM

Спецслужбы Волгоградской области задержали подозреваемых в незаконном предпринимательстве. В подпольных лабораториях мошенники изготавливали химические средств защиты растений от вредных насекомых. По предварительным данным, они успели получить более 18 миллионов рублей, сообщили 12 августа в пресс-службе МВД.

Организовал производство и реализацию товара гражданин одного из государств ближнего зарубежья, к работе он привлёк трёх волгоградцев. Регистрация в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя у иностранца отсутствовала. В трёх районах Волгограда в бетономешалках злоумышленники смешивали компоненты — сырьё с истекшим 30 лет назад сроком годности, а также дешёвую соду, мел и другие сыпучие вещества, состав которых будет установлен в ходе экспертиз. Готовую продукцию расфасовывали, а на пакеты наклеивали изготовленные в типографии этикетки. Эта продукция потом реализовывалась оптовым покупателям из Волгоградской области и других регионов России. По данным оперативников, предварительная сумма незаконно полученного дохода превысила 18 миллионов рублей.

При обысках в складских помещениях и местах проживания фигурантов изъяты документы и черновые записи, полиграфическая продукция с логотипами официальных производителей, бумажная и пластиковая тара, а также свыше двух тонн готового к реализации товара. Возбуждено уголовное дело.