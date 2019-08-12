Улан-Удэ, , 13:39 — REGNUM

Исполняющий обязанности главы республиканского агентства лесного хозяйства Бурятии Дмитрий Баклашкин назвал сумму ущерба от лесных пожаров в зоне контроля. Напомним, это пожары, которые не тушат по причине экономической невыгодности. «Прогнозируемый ущерб, мы посчитали его, он небольшой, не превышает 1 миллиона рублей. А чтобы потушить эти пожары, понадобится, я предполагаю, не менее 150 млн рублей», — приводит его слова портал «Байкал-Daily».

По его словам, все пожары действуют в горной местности, некоторые в 1,5 тыс. метров над уровнем моря.

«В некоторые места даже вертолёты не могут подняться, не говоря уже о том, чтобы как-то людей туда завести», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Баклашкин заявил, что эти пожары потухнут, лишь когда пойдёт дождь.

Добавим, что на утро 12 августа «наблюдаемым» огнём были охвачены леса на территории в 100 тыс. га. Учитывая слова чиновника, можно сказать, что 1 га тайги государство оценило в 10 рублей.

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