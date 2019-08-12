Москва, 12 августа 2019, 13:36 — REGNUM
Доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский в своей публикации «Блеск и нищета мозгов Росстата» высмеял итоги исследования по определению регионов с наибольшей долей семей, которые можно отнести к среднему классу. Комментируя на своей странице в Facebook данные, о том, что в лидерах, согласно данным Росстата, оказались Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотка, профессор иронично заметил:
При этом Кричевский напомнил, что под средним классом Росстат определяет семьи, имеющие средства «на покупку автомобиля и квартиры по числу человек в ячейке общества». При этом на продовольствие после выплаты процентов по кредитам должно оставаться не менее двух региональных прожиточных минимумов.
«Расчеты, естественно, в «белых» деньгах», — подчеркнул профессор.
Своё недоумение обозначенными исследователями вводами он оформил рядом аргументов:
Сотрудникам Росстата Никита Кричевский порекомендовал прекратить «ковыряться оркшкинским пальцем в новостном носу» и заняться делом — хотя бы цифровизацией своей работы по примеру ФНС.
Напомним, ранее РИА Рейтинг на основе данных Росстата опубликовало исследование, согласно которому лидерами по доле жителей, которых можно отнести к среднему классу, оказалось Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотка. Тогда как последние строчки в рейтинге заняли Ингушетия, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Крым, а также Ивановская и Орловская области.
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