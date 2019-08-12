Москва, , 13:36 — REGNUM

Доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский в своей публикации «Блеск и нищета мозгов Росстата» высмеял итоги исследования по определению регионов с наибольшей долей семей, которые можно отнести к среднему классу. Комментируя на своей странице в Facebook данные, о том, что в лидерах, согласно данным Росстата, оказались Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотка, профессор иронично заметил:

Федеральная Служба Государственной Статистики Иван Шилов © ИА REGNUM

«В лидирующих монстрах предсказуемо оказались северные углеводородные территории, Дальний Восток и столицы. Прикол же исследования в том, что аутсайдерами вышли республики Северного Кавказа по причине, в первую очередь, высокой рождаемости».

При этом Кричевский напомнил, что под средним классом Росстат определяет семьи, имеющие средства «на покупку автомобиля и квартиры по числу человек в ячейке общества». При этом на продовольствие после выплаты процентов по кредитам должно оставаться не менее двух региональных прожиточных минимумов.

«Расчеты, естественно, в «белых» деньгах», — подчеркнул профессор.

Своё недоумение обозначенными исследователями вводами он оформил рядом аргументов:

«Первое. Раз много рожают, значит, кормить-растить есть на что. Второе. Зачем покупать квартиру, если и так живут в своих домах? Третье. Не учтена внутренняя трудовая миграция с регулярными переводами на малые Родины. Четвёртое. Процент чёрного «нала» в расчетах на Кавказе самый высокий. Пятое. Что-то мы не видим юных побирушек с Юга страны. Да и брошенных детей тоже».

Сотрудникам Росстата Никита Кричевский порекомендовал прекратить «ковыряться оркшкинским пальцем в новостном носу» и заняться делом — хотя бы цифровизацией своей работы по примеру ФНС.

Напомним, ранее РИА Рейтинг на основе данных Росстата опубликовало исследование, согласно которому лидерами по доле жителей, которых можно отнести к среднему классу, оказалось Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотка. Тогда как последние строчки в рейтинге заняли Ингушетия, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Крым, а также Ивановская и Орловская области.

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