Северск, Томская область, , 13:34 — REGNUM

Специалисты Сибирского химического комбината (СХК) приступили к строительству учебно-тренировочного и информационного центра дирекции опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК) по проекту «Прорыв». Об этом 12 августа сообщает пресс-служба предприятия.

«На данный момент выполнено ограждение площадки строительства, установлена система видеонаблюдения для контроля за безопасностью выполнения работ, организована круглосуточная охрана, начат демонтаж основной кровли здания и снос перегородок на четвертом этаже», — пояснил начальник управления капитального строительства АО «СХК» Игорь Волков.

Работы по созданию центра ведутся в соответствии с графиком, отставаний нет. Окончание строительных работ на этом объекте, включая монтаж высокотехнологичного оборудования и программного обеспечения, запланировано на 2022 год.

Напомним, опытно-демонстрационный энергокомплекс создается на производственной площадке Сибирского химического комбината в Северске Томской области. В состав комплекса по подготовке и поддержанию квалификации эксплуатационного персонала объектов ОДЭК будет входить аналитический тренажер модуля фабрикации/рефабрикации ядерного топлива и модуля переработки ОЯТ, полномасштабный тренажер и аналитический тренажер (инженерный симулятор) энергоблока с реакторной установкой БРЕСТ-ОД-300.

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