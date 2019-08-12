г. Туркменбаши, , 13:28 — REGNUM

Глава Татарии Рустам Минниханов на полях Первого Каспийского экономического форума в Туркменбаши встретился с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе руководителя Татарии.

Отмечается, что короткая «встреча на ногах» прошла в «особо дружественной обстановке». Стороны обсудили перспективы экономического и культурного взаимодействия.

Уровень взаимного торгового оборота в течение нескольких последних лет фиксируется в районе $700 млн.

ИА REGNUM напоминает, осенью 2018 года в Татарии открылось первое в России зарубежное представительство АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport», которое занимается экспортом товаров из Казахстана. Для Татарии большой интерес представляет взаимовыгодное сотрудничество в области автомобилестроения, судостроения, вертолетостроения, нефтегазохимии, высоких технологий, сельского хозяйства, здравоохранения.