Чебоксары, , 13:26 — REGNUM

В Чувашии растёт доля безналичной оплаты за товары и услуги при снижении числа операций по снятию наличных. Об этом ИА REGNUM сообщили в Национальном банке республики по итогам января-июня 2019 года.

В I полугодии 2019 года в Чувашии с использованием платёжных карт совершено более 93 млн операций, что на 35% больше аналогичного прошлогоднего периода. В целом операций совершено на сумму более 117 млрд рублей — это на 10% больше, чем было в январе-июне 2018 года.

Жители республики стали чаще расплачиваться банковскими картами при оплате товаров и услуг. Доля безналичной оплаты выросла за указанный период с 29% до 34% при снижении доли операций по снятию наличных с 71% до 66%.

Всего по состоянию на 1 июля в Чувашии выпущено около 2 млн банковских карт, из них 22,5% (или 438 тыс.) — это карты «Мир». Для операций с банковскими картами на территории республики установлено 1,4 тыс. банкоматов и 20,6 тыс. электронных терминалов.

Что касается услуг, то, к примеру, в Чебоксарах на банковские карты приходится 20% безналичного оборота на рынке пассажирских перевозок. Ранее в минтрансе Чувашии отмечали, что с 22 июля на всех маршрутах пригородного сообщения был отключен приём банковских карт. Региональный транспортный оператор в прессе заявлял, что заблокировано 37 700 банковских карт из-за «переполнения памяти» в терминалах.

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