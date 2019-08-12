Сеул, , 13:26 — REGNUM

В первой половине 2020 года Банк Кореи дважды понизит ключевую ставку из-за вялых темпов роста экономики страны. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании IBK Securities.

«Для того, чтобы к концу года темпы экономического роста страны достигли отметки в 2,2%, необходимо каждый квартал фиксировать темпы роста экономики в районе 0,9%, а это на сегодняшний день практически невозможно», — сообщили представители компании.

Специалисты отмечают, что в настоящее время Южная Корея страдает как от экспортных ограничений со стороны Японии, так и от затяжного торгового конфликта между Китаем и США.

«Конфликт между США и Китаем, а также ухудшение отношений между Южной Кореей и Японией могут замедлить темпы экономического роста страны, а также повлиять на сокращение объемов инвестиций», — добавили представители IBK Securities.

Кроме того, представители IBK Securities считают, что Банк Кореи может понизить ключевую ставку в октябре текущего года, а также в первой половине следующего года.

Специалисты отметили, что вслед за Федеральной резервной системой США ключевые ставки понизили Австралия, Новая Зеландия, Таиланд, Бразилия, Индия и другие страны с развивающейся экономикой.