Киншаса, , 13:36 — REGNUM

Правительство ДРК начало реализацию крупного проекта по строительству гидроэлектростанции «Grand Inga III».

По информации танзанийского новостного издания «Mwananchi», данная ГЭС будет производить 40 000 МВт и поможет разрешить проблему с недостатком энергоресурсов. Стоимость проекта составит 14 миллиардов долларов США.

Проект будет реализован при финансовой поддержке КНР. Как ожидается, строящаяся гидроэлектростанция станет самой крупной в мире. На данный момент таковой является ГЭС «Gorges III» в КНР с мощностью 22 500 МВт.

В настоящее время основным источником электроэнергии являются две ГЭС, построенные на реке Конго более тридцати лет назад: «Inga I» и «Inga II».

Как сообщают представители правительства ДРК, проект строительства новой ГЭС принесет пользу стране и решит проблему нехватки электроэнергии, являющейся серьезной преградой на пути развития центральноафриканского государства.

«Данный проект уникален в своем роде: на данный момент ни в одном месте в мире не производится такое количество гидроэлектроэнергии», — отметил инженер национальной электроэнергетической компании Омер Кавенде.

В октябре прошлого года бывший президент ДРК Джозеф Кабила подписал договор с инвесторами из Испании и КНР о спонсировании обучения инженеров перед реализацией проекта строительства данной ГЭС.

Согласно статистике Всемирного Банка, лишь 19% конголезцев имеют доступ к электроэнергии.