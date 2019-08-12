г. Туркменбаши, , 13:20 — REGNUM

В городе Туркменбаши в рамках первого Каспийского экономического форума стартовали выставка инновационных технологий и международная автомобильная выставка «Туркменская степь — 2019», пишет «Turkmenistan.ru».

Участие в работе форума, на котором представлены достижения автоматизации производств и внедрении эффективных технологий, направленных на импортозамещение и выпуск экспортно-ориентированной продукции, принимают около 120 компаний.

В ходе работы Каспийской выставки инновационных технологий была выставлена на продажу продукция туркменских предприятий. В качестве покупателей в них участвовали представители компаний из России, Турции, Швейцарии, Германии, ОАЭ, США, Великобритании и других стран.

На автомобильной выставке представлены новые и популярные модели легковых и грузовых автомобилей марок «Lada», «Aurus», «КамАЗ», «ГАЗ», «Mercedes», «Volkswagen», «BMW» и «Audi».