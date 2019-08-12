Казань, , 13:17 — REGNUM

В Татарии по итогам января-июля 2019 года на объектах строительства произошло 12 несчастных случаев, что на 3 инцидента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом заявил глава минстроя республики Ирек Файзуллин, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

По его словам, 2 несчастных случая — со смертельным исходом, 10 происшествий — с тяжёлыми последствиями.

Всего в республике за указанный период введено 1,564 млн кв метров жилья, что составляет 64,5% от плана на текущий год.

Инспекция Госстройнадзора по итогам проведения 848 проверок, за нарушения правил и норм охраны труда вынеслп 248 постановлений на 9,706 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с конца июля 2019 года несколько десятков кранов на стройплощадках столицы Татарии остановились — крановщики, требуя поднятия зарплаты и соблюдения норм техбезопасности, начали забастовку. Вечером 5 августа крановщики вышли на митинг, отстаивая своё право на безопасный труд и достойную оплату. В этот же день словно в подтверждение, что в этой сфере не всё гладко с безопасностью, упал башенный кран на одной из стройплощадок.