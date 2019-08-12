Сеул, , 13:07 — REGNUM

В 2018 году средняя сумма кредитов, взятая рабочими страны, превысила отметку в 40 млн вон (~$32 900). Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на Статистическую службу.

Согласно опубликованным данным, по состоянию на декабрь 2018 года средняя сумма кредитов, взятая работающим гражданином страны, составила 40,76 млн вон (~$33 500), что на 7,4% больше по сравнению с 2017 годом.

Известно, что больше всего средств в банках брали лица в возрасте от 40 лет — 59,58 млн вон (~$49 тыс.), затем в возрасте от 30 лет — 53,01 млн вон (~$43 500) и в возрасте от 50 лет — 49,81 млн вон (~$40 900).

Кроме того средняя сумма средств, взятая работающими гражданами, живущих в квартирах, составила 49,97 млн вон (~$41 100), а гражданами, живущих в частных домах — 26,42 млн вон (~$21 700).

Специалисты так же отметили, что чем выше доход работающего гражданина страны, тем выше сумма кредита.

Люди с доходов более 100 млн вон (~$82 200) брали кредиты на общую сумму 140,66 млн вон (~$115 600), с доходом 70 — 100 млн вон ($57 500~$82 200) — на сумму 99,43 млн вон (~$81 700), с доходом 50 — 70 млн вон ($41 100~$57 500) — на сумму 77,74 млн вон (~$63 900), с доходом менее 30 млн вон (~$24 600) — на сумму 26 млн вон (~$21 300).

Средняя сумма кредитов людей, работающих в крупных компания составила 65,5 млн вон (~$53 800), а людей, работающих на средних и малых предприятиях — 31,19 млн вон (~$25 600).