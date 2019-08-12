Туркменбаши, Туркмения, , 12:57 — REGNUM

Второй Каспийский экономический форум может состояться в Астрахани. С таким предложением выступил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на первом Каспийском экономическим форуме в г. Туркменбаши (Туркмения), сообщается на сайте правительства РФ.

Астрахань Сергей Потеряев © ИА REGNUM

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«Хочу поблагодарить туркменских друзей за гостеприимство и пригласить всех в Астрахань, где планируется провести торой Каспийский экономический форум», — сказал Медведев.

Он отметил, что Каспийское море, действительно, объединяет Европу и Азию, пять прикаспийских государств, их партнёров. И конечно, объединяет людей, которые живут на его берегах.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на первом Каспийском экономическим форуме заявил, что прикаспийским государствам, нельзя оставаться в стороне от современных тенденций.

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