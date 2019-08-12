Бишкек, 12 августа 2019, 12:38 — REGNUM
Министерство сельского хозяйства Киргизии предлагает запретить производство и продажу на территории республики тонизирующих слабоалкогольных напитков. Соответствующий законопроект ведомство вынесло на общественное обсуждение, сообщает пресс-служба правительства.
В качестве примера минсельхоз приводит опыт российских законодателей, которые, изучив влияние слабоалкогольных тонизирующих напитков на организм человека, также ранее ввели такой запрет.
В ведомстве отмечают, что исследования в России, США и других странах показали, что высокие уровни алкоголя и кофеина в крови создают эффект «бессонного пьяницы», когда человек не воспринимает свой уровень опьянения, что позволяет потреблять больше алкоголя.
«Потребители энергетических алкогольных напитков существенно более склонны к опасным способам потребления алкоголя (частое употребление больших объемов алкогольных напитков), чем обычные потребители алкоголя, значительно чаще подвергаются насилию, либо сами совершают насилие», — поясняют в минсельхозе.