Ташкент, , 12:37 — REGNUM

Автомобильный концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) заинтересован в открытии в Узбекистане предприятия по производству в республике автомобилей. Об этом заявил заместитель президента компании Юссеф Хаджас, передает телеканал «Узбекистан».

Итало-американская компания планирует использовать в Узбекистане проект Tofas, реализованный в Турции. Хаджас отметил, что республика рассматривается для открытия второго производства моделей Tipo, Fiorino и Doblo под брендом Fiat.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2019 года объем производства автомобилей в Узбекистане составил 1 трлн сумов ($115 млн), что на 54% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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