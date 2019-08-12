Москва, , 12:29 — REGNUM

По поводу прогноза Goldman Sachs необходимо произвести некоторое уточнение: он пока еще не предрек рецессию в экономике США, а увеличил вероятность её наступления, заявил корреспонденту ИА REGNUMдоцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Сергей Ермолаев.

Действительно, 1,8% прироста ВВП в годовом выражении, прогнозируемые в IV квартале, — это еще отнюдь не рецессия. С другой стороны, торговая война между США и Китаем, по оценкам GS, уже «затормозила» экономический рост в США на 0,6 процентных пункта (то есть без неё рост составил бы 2,4%).

«С высокой вероятностью можно ожидать того, что в течение полугода американская администрация введет тарифы 25% (вместо введенных 10% сейчас) на китайский импорт размером $300 млрд. Повод легко найдется, если вспомнить то, с какой скоростью разворачивалась эта торговая война в последний год», — считает эксперт.

Поэтому, по его словам, можно предположить, что рецессия в США, а следом и в большинстве других развитых и множестве развивающихся стран, действительно, возможна в ближайшие год-полтора. Ведь по используемой методологии — это не то, когда ВВП перестает расти в годовом выражении, а когда он падает два квартала подряд по отношению к предыдущему кварталу.

«Но рецессия в США для нефтезависимых стран, в том числе России, также не сулит ничего хорошего. Ведь любая рецессия приводит к очень резкому падению цен на нефть. Поэтому надо помнить, что в условиях рецессии все мы находимся «в одной лодке», — высказал свою точку зрения Ермолаев.

Как сообщало ИА REGNUM, инвестиционный банк Goldman Sachs изменил прогноз роста экономики США в сторону снижения. Банк предрёк США рецессию из-за торговой войны с Китаем.

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