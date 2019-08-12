Москва, 12 августа 2019, 12:29 — REGNUM
По поводу прогноза Goldman Sachs необходимо произвести некоторое уточнение: он пока еще не предрек рецессию в экономике США, а увеличил вероятность её наступления, заявил корреспонденту ИА REGNUMдоцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Сергей Ермолаев.
Действительно, 1,8% прироста ВВП в годовом выражении, прогнозируемые в IV квартале, — это еще отнюдь не рецессия. С другой стороны, торговая война между США и Китаем, по оценкам GS, уже «затормозила» экономический рост в США на 0,6 процентных пункта (то есть без неё рост составил бы 2,4%).
Поэтому, по его словам, можно предположить, что рецессия в США, а следом и в большинстве других развитых и множестве развивающихся стран, действительно, возможна в ближайшие год-полтора. Ведь по используемой методологии — это не то, когда ВВП перестает расти в годовом выражении, а когда он падает два квартала подряд по отношению к предыдущему кварталу.
Как сообщало ИА REGNUM, инвестиционный банк Goldman Sachs изменил прогноз роста экономики США в сторону снижения. Банк предрёк США рецессию из-за торговой войны с Китаем.
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