Москва, 12 августа 2019, 12:57 — REGNUM
Политика правительства РФ, направленная на накопление резервов, была бы уместна, если бы экономика страны росла темпами 6−7-8%, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 12 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что золотовалютные резервы России достигли 518 млрд долларов, увеличившись таким образом за последние четыре на 45%.
При этом экономист уточнил, что хотя для промышленного перевооружения страны 518 млрд долларов и не хватит, эти средства можно было бы направить на создание более благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в стране. В частности этого можно было бы добиться за счёт реализации ряда инфраструктурных проектов, которые бы способствовали экономическому росту. Тем более что в РФ, как отметил Колганов, немало инфраструктурных проблем, которые сдерживают развитие экономики. Экономист объяснил, что, например, та же реконструкция ЖКХ создаёт спрос на соответствующее оборудование: трубы, измерительную аппаратуру, запорные устройства, насосы и прочее, и прочее.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению аналитика Центра аналитики и финансовых технологий Антона Быкова, власти РФ уже и не рассчитывают на улучшение отношений с Западом, поэтому стараются выстроить из золотовалютных резервов как можно более высокую и надёжную стену, которая должна защитить экономику и финансовую систему России от вероятных политических и экономических потрясений.
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