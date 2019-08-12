Москва, , 12:57 — REGNUM

Политика правительства РФ, направленная на накопление резервов, была бы уместна, если бы экономика страны росла темпами 6−7-8%, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 12 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что золотовалютные резервы России достигли 518 млрд долларов, увеличившись таким образом за последние четыре на 45%.

«Эти средства не идут на развитие, — сказал Колганов. — Они оказываются заморожены и связаны, причём в условиях, когда у нас с развитием экономики дела обстоят неблагополучно. Если бы мы накапливали резервы при росте экономики в 6−7-8% в год, тогда можно было бы создавать подушку безопасности. Но когда экономика топчется на месте, заниматься накоплением резервом не самая рациональная политика».

При этом экономист уточнил, что хотя для промышленного перевооружения страны 518 млрд долларов и не хватит, эти средства можно было бы направить на создание более благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в стране. В частности этого можно было бы добиться за счёт реализации ряда инфраструктурных проектов, которые бы способствовали экономическому росту. Тем более что в РФ, как отметил Колганов, немало инфраструктурных проблем, которые сдерживают развитие экономики. Экономист объяснил, что, например, та же реконструкция ЖКХ создаёт спрос на соответствующее оборудование: трубы, измерительную аппаратуру, запорные устройства, насосы и прочее, и прочее.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению аналитика Центра аналитики и финансовых технологий Антона Быкова, власти РФ уже и не рассчитывают на улучшение отношений с Западом, поэтому стараются выстроить из золотовалютных резервов как можно более высокую и надёжную стену, которая должна защитить экономику и финансовую систему России от вероятных политических и экономических потрясений.

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