Иерусалим, , 12:22 — REGNUM

Глава Lotte Group Син Дон Бин в рамках своего визита в Израиль встретился с министром экономики страны Эли Коэном. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, встреча представителей двух стран состоялась 11 августа.

Известно, что Син Дон Бин и Эли Коэн, в предверии подписания соглашения о свободной торговли, обменялись мнениями относительно инвестиций в компании и стартапы Израиля.

«Мы ищем возможности для сотрудничества с компаниями Израиля, работающих в сфере сельского хозяйства, робототехники и искусственного интеллекта, — сообщил глава Lotte Group. — Мы хотели бы инвестировать в лучшие стартапы мира».

"Многие мировые компании активно инвестируют в стартапы и компании Израиля, а также создают научно-исследовательские центры, — сообщил министр экономики. — Мы окажем поддержку компании Lotte Group».

Известно, что после встречи с высокопоставленными лицами глава Lotte Group планирует посетить ведущие израильские стартапы и технологические компании, а также научно-исследовательские центры.