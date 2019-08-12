Туркменбаши, Туркмения, , 12:19 — REGNUM

Экономический профиль государств Каспийского региона должна определять не только и не столько сырьевая составляющая. Об этом сегодня, 12 августа, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на первом Каспийском экономическим форуме в г. Туркменбаши (Туркмения), сообщается на сайте правительства РФ.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Оптимальная транспортная инфраструктура, высокотехнологичные и безопасные производства, стимулирующие меры для инвесторов, уникальные туристические продукты — именно таким должен быть Каспийский регион в XXI веке», — считает Медведев.

По его мнению, именно на этих направлениях нужно сосредоточиться в ближайшие годы. Россия к такой работе готова.

Как сообщало ИА REGNUM, ремьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на первом Каспийском экономическим форуме заявил, современная экономика — это не только добыча нефти и газа.

Подробнее: Медведев: Современная экономика — это не только добыча нефти и газа