Сурабая, Индонезия, , 12:18 — REGNUM

Российская Федерация открыла возможности для торгового сотрудничества с индонезийской провинцией Восточная Ява после того, как представители Торгово-промышленной палаты (ТПП) Восточной Явы предприняли рабочий визит в страну, сообщает информационное агентство Antara.

«Возможности сотрудничества включают сектор пищевой промышленности и производства напитков, химическую и фармацевтическую промышленность, производство резины и пластмассы, бумажную промышленность, механическое оборудование, транспортные средства и запчасти», — заявил представитель делегации ТПП Восточной Явы в городе Сурабая Джамхади Хади.

«Наша цель — попытаться привлечь инвесторов из Москвы. Это является частью стратегии расширения бизнеса обеих стран с точки зрения торговли и инвестиций», — добавил он.

По его словам, московские предприниматели выразили заинтересованность в сотрудничестве с Восточной Явой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Индонезии в Российской Федерации Мохамад Вахид Суприяди заявил, что скоро в России появятся предприниматели из Индонезии, которые откроют в Москве традиционные индонезийские рестораны.

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