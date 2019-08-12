Ярославль, 12 августа 2019, 12:17 — REGNUM
В Ярославле не взыскиваются должным образом долги по взносам в фонд капитального ремонта. Это установила прокуратура Красноперекопского района города после проверки по обращению жителей дома на улице Титова, 18, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Жители дома хотели инициировать капитальный ремонт в своем доме, но выяснили, что денег на счете дома недостаточно из-за долгов. Самый большой долг накопил собственник помещений первого этажа, которые сдаются в аренду под продуктовый магазин. Люди обратились в прокуратуру, которая провела проверку.
«Мне как жителю дома не нравится, что собственник первого этажа, в отличие от жителей, не платит за капитальный ремонт дома», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM житель дома Сергей Пересторонин.
В ходе проверки было установлено, что долг дома по взносам за капремонт на 1 февраля 2019 года составил 276 тыс рублей. Сейчас, как сообщили в фонде капремонта, задолженность по дому составляет уже более 325 тысяч рублей. Из них 125 тысяч приходится на коммерческое помещение.
Взысканием долгов должна заниматься организация, которая собирает платежи в фонд. Это АО «ЯрОблЕИРЦ», с которой у Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов в Ярославской области был заключен договор
«Между тем, в нарушении части 1 ст. 166 Жилищного кодекса РФ, ст. 309 Гражданского кодекса РФ, АО «ЯрОблЕИРЦ» в судебном порядке задолженность по уплате взносов с собственников жилых помещений дома не взыскивается, с момента заключения договора
Прокуратура Красноперекопского района Ярославля направила представление в адрес АО «ЯрОблЕИРЦ». Это представление компания обжаловала в арбитражном суде. Расчетный центр полагает, что прокуратура вмешивается в его хозяйственную деятельность. Прокуратура с этим не согласна. Как говорится в отзыве, «АО «ЯрОблЕИРЦ» приняло на себя обязанность по взысканию задолженности взносов на капитальный ремонт, уплата которых предусмотрена жилищным законодательством». Следовательно, ни о какой «хозяйственной деятельности» речи быть не может.
Интересно, что «ЯрОблЕИРЦ» создавался по инициативе региональных властей как раз с целью наведения порядка в сфере коммунальных платежей. 25% акций компании, как заявлялось, принадлежит правительству Ярославской области, которое также является учредителем фонда капремонта.
По мнению экспертов ИА REGNUM в сфере ЖКХ, платежному агенту не выгодно заниматься исковой работой. Прибыль дает высокая агентская комиссия (при появлении компании она составляла, как правило 3,9% от суммы платежей). Как полагают эксперты, создание центра с «особенным» статусом ведет к росту долгов за коммунальные услуги в регионе в целом.
Пока что решение арбитражного суда по иску «ЯрОблЕИРЦ» не вынесено. Судя по тому, что долг дома с февраля только вырос, взыскать деньги с должников за это время так и не удалось.
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