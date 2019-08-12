Ярославль, , 12:17 — REGNUM

В Ярославле не взыскиваются должным образом долги по взносам в фонд капитального ремонта. Это установила прокуратура Красноперекопского района города после проверки по обращению жителей дома на улице Титова, 18, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Квитанция Yarregion.ru

Жители дома хотели инициировать капитальный ремонт в своем доме, но выяснили, что денег на счете дома недостаточно из-за долгов. Самый большой долг накопил собственник помещений первого этажа, которые сдаются в аренду под продуктовый магазин. Люди обратились в прокуратуру, которая провела проверку.

«Мне как жителю дома не нравится, что собственник первого этажа, в отличие от жителей, не платит за капитальный ремонт дома», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM житель дома Сергей Пересторонин.

В ходе проверки было установлено, что долг дома по взносам за капремонт на 1 февраля 2019 года составил 276 тыс рублей. Сейчас, как сообщили в фонде капремонта, задолженность по дому составляет уже более 325 тысяч рублей. Из них 125 тысяч приходится на коммерческое помещение.

Взысканием долгов должна заниматься организация, которая собирает платежи в фонд. Это АО «ЯрОблЕИРЦ», с которой у Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов в Ярославской области был заключен договор от 31.05.2017 . Пункт о взыскании долгов прописан в договоре.

«Между тем, в нарушении части 1 ст. 166 Жилищного кодекса РФ, ст. 309 Гражданского кодекса РФ, АО «ЯрОблЕИРЦ» в судебном порядке задолженность по уплате взносов с собственников жилых помещений дома не взыскивается, с момента заключения договора от 31.05.2017 иски (заявления) о взыскании задолженности не предъявлялись», — говорится в отзыве прокуратуры района, направленном в арбитражный суд.

Прокуратура Красноперекопского района Ярославля направила представление в адрес АО «ЯрОблЕИРЦ». Это представление компания обжаловала в арбитражном суде. Расчетный центр полагает, что прокуратура вмешивается в его хозяйственную деятельность. Прокуратура с этим не согласна. Как говорится в отзыве, «АО «ЯрОблЕИРЦ» приняло на себя обязанность по взысканию задолженности взносов на капитальный ремонт, уплата которых предусмотрена жилищным законодательством». Следовательно, ни о какой «хозяйственной деятельности» речи быть не может.

Интересно, что «ЯрОблЕИРЦ» создавался по инициативе региональных властей как раз с целью наведения порядка в сфере коммунальных платежей. 25% акций компании, как заявлялось, принадлежит правительству Ярославской области, которое также является учредителем фонда капремонта.

По мнению экспертов ИА REGNUM в сфере ЖКХ, платежному агенту не выгодно заниматься исковой работой. Прибыль дает высокая агентская комиссия (при появлении компании она составляла, как правило 3,9% от суммы платежей). Как полагают эксперты, создание центра с «особенным» статусом ведет к росту долгов за коммунальные услуги в регионе в целом.

Пока что решение арбитражного суда по иску «ЯрОблЕИРЦ» не вынесено. Судя по тому, что долг дома с февраля только вырос, взыскать деньги с должников за это время так и не удалось.

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