Москва, , 12:22 — REGNUM

Саудовская Аравия пытается поддержать внутреннюю социальную стабильность путём раздачи социальных подачек населению, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 12 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя выводы экспертов агентства Bloomberg. Последние выяснили, что Саудовская Аравия (как и РФ, накопившая большие запасы золотовалютных резервов) предпочитает тратить эти средства на социальные расходы, в то время как власти РФ ужесточают бюджетную политику и всеми силами стараются обеспечить профицит.

«На самом деле и те, и другие поступают неправильно, — сказал Колганов. — Саудовская Аравия просто тратит деньги на социальные нужды, но при этом там всё хуже и хуже ситуация с развитием экономики. Саудовская Аравия, в отличие от ОАЭ, не слишком эффективно расходует средства на экономическое развитие как таковое. Эр-Рияд просто путём социальных подачек населению пытается поддерживать внутреннюю социальную стабильность. Это не самый рациональный путь. Социальные расходы — это хорошо, но всегда надо думать, чем вы будете покрывать эти расходы в будущем. И у Саудовской Аравии с этим не очень благополучно».

Как подчеркнул экономист, властям Саудовской Аравии следовало бы задуматься о том, как выстроить рационально не только социальные, но и инвестиционные расходы. В противном случае без реализации программ развития экономики их экономическая политика превратится в банальное проедание запасов.

Напомним, как сообщалось ранее, по информации министерства финансов Королевства Саудовская Аравия, её дефицит государственного бюджета в первой половине 2019 года уменьшился более чем в семь раз, если сравнивать с аналогичным периодом 2018 года. За январь-июнь 2019 года дефицит бюджета достиг 5,7 миллиарда 1,5 миллиарда долларов США.