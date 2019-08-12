Туркменбаши, Туркмения, , 12:10 — REGNUM

Современная экономика — это не только добыча нефти и газа. Об этом сегодня, 12 августа, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на первом Каспийском экономическим форуме в г. Туркменбаши (Туркмения), сообщается на сайте правительства РФ.

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«Цифровые технологии, чистая энергетика, рациональное природопользование, свободное перемещение товаров и услуг — вот что сегодня делает страну сильной и конкурентоспособной», — подчеркнул Медведев.

По его мнению, прикаспийским государствам, нельзя оставаться в стороне от этих тенденций. Не только сырьевая составляющая должна определять экономический профиль государств «каспийской пятёрки».

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что у первого Каспийского экономического форума особая задача.

Подробнее: Медведев: У первого Каспийского экономического форума особая задача