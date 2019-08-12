Ярославль, , 12:06 — REGNUM

В Ярославле брошенные на улицах и во дворах автомобили будут эвакуировать, а если хозяин не объявится, власти заберут их в казну. Мэр города утвердил порядоквыявления, перемещения и временного хранения брошенных транспортных средств, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Брошенный автомобиль City-yaroslavl.ru

Ярославцам, которым не нравится автохлам под окнами, нужно будет обратиться в районную администрацию. Именно она будет отвечать за работу с брошенными автомобилями. Согласно регламенту, в течение 5 дней чиновники должны будут выйти на место и составить акт о выявлении брошенного транспортного средства. Для этого достаточно внешних признаков продолжительной стоянки без эксплуатации. Дополнительным аргументом могут стать помехи в работе спецтехники, которые создает машина. Также с улиц будут убираться автомобили, лишенные части конструктивных элементов — колес, бампера, крышки багажника, стекол и так далее.

После обследования комиссия размещает на самой машине уведомление с требованием убрать транспортное средство в 10-дневный срок. Одновременно чиновники обратятся в ГИБДД с запросом о владельце. Если владелец есть, ему отправят письмо по почте. Параллельно информация о брошенном транспортном средстве будет опубликована в газете «Городские новости» и на сайте мэрии Ярославля.

Если сведения о собственнике отсутствуют, а также если он не отреагировал на уведомления и письма, автомобиль будет эвакуирован на спецстоянку. Забрать его оттуда хозяин сможет, если предъявит документы на автомобиль и оплатит расходы на эвакуацию.

Если же этого не произойдет, мэрия будет обращаться в суд с требованием о признании имущества бесхозным. После решения суда автомобиль станет муниципальной собственностью. Видимо, в этом случае его ждет сдача в металлолом.

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