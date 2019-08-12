Аддис-Абеба, , 15:21 — REGNUM

Эфиопская электроэнергетическая компания (EEP) сообщила, что строительство 433 км линий электропередачи ее части электромагистрали Эфиопия-Кения полностью завершено. Также по словам директора по коммуникациям EEP Могеса Мыконнына процесс строительства приграничной электрической подстанции завершен на 88% и должен завершиться полностью к ноябрю 2019 года. Высоковольтная электрическая магистраль Эфиопия-Кения является совместным проектом двух стран, который охватывает 1055 км и обладает мощностью до 2000 мегаватт. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Ethiopian Press Agency.

По словам директора, после завершения оставшихся 12% строительства подстанции, испытания и переоборудование будут проведены в течение следующих пяти месяцев. Подготовка электромагистрали к передаче электроэнергии будет завершена к апрелю 2020 года. Между тем, Могес Мыконнын заявил, что после выполнения необходимых предварительных условий подача электроэнергии начнется на основе соглашения двух стран. По его словам, правительство Эфиопии потратило около 333 миллионов долларов США на строительство линии электропередачи и подстанции. Директор также отметил, что этот проект по строительству электромагистрали способен обеспечивать все восточноафриканские страны электричеством, поскольку магистраль построена с пропускной способностью до 2000 МВт. Подстанция сможет передавать электроэнергию Танзании, Уганде и другим странам в долгосрочной перспективе.

Совместный проект о строительстве новой электромагистрали протяженностью 1055 км с целью обеспечения региона Восточной Африки электричеством был запущен в 2013 году с общим бюджетом в 1,26 млрд долларов США.