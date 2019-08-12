Москва, , 12:08 — REGNUM

Стремление властей РФ любой ценой сохранить профицит бюджета выглядит неоправданно, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 12 августа корреспонденту ИА REGNUM.

Экономика Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Политика поддержания непременного бюджетного профицита в условиях, когда у нас явное недофинансирование многих статей социальных расходов, в том числе и расходов, связанных с активизацией развития экономики (расходов на науку, образование и на всё то, что называется развитием человеческого капитала), выглядит не вполне оправданно, — сказал Колганов. — Стремление к профициту обосновано в том случае, если есть необходимость в восстановлении потраченных резервов за счёт профицита. Но профицит любой ценой как цель — это нерационально».

При этом экономист подчеркнул, что во всех странах с рыночной экономикой наращивание государственного долга (в разумных пределах) всегда было мерой, стимулирующей развитие экономики.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Минфина РФ, федеральный бюджет России в первом полугодии 2019 года исполнен с профицитом в 1,561 трлн рублей. Как сообщается, объём доходов, поступивших в бюджет за январь-июнь, составил 9,548 трлн рублей, или 47,8% к общему объёму доходов бюджета, утверждённому на текущий год. Расходы составили 7,987 трлн рублей, или 44,3% к утверждённому годовому объёму расходов бюджета.

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